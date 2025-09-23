Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 17,25 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 17,25 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 186.210 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 217,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 11,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 46,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

