Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Dienstagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 17,58 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 17,58 USD nach. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,39 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 174.020 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 67,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit Abgaben von 33,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

