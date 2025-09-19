DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,3%Dow46.410 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Abend an Fahrt

22.09.25 20:25 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 17,64 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 17,64 USD nach oben. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,90 USD. Bei 17,44 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.164.613 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. 209,98 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 50,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

