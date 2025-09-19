DAX23.471 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.308 ±-0,0%Nas22.698 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,35 -0,5%Gold3.720 +1,0%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Montagnachmittag nach

22.09.25 16:11 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Montagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 17,30 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 17,30 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 17,11 USD. Mit einem Wert von 17,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 306.790 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 216,07 Prozent Luft nach oben. Am 25.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD ab. Mit Abgaben von 32,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

