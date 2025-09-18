Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend auf grünem Terrain

Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 17,01 USD zu.

Das Papier von Trump Media Technology legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 17,01 USD. Bei 17,25 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 984.033 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von 221,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit einem Kursverlust von 30,90 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust