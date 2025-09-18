DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.310 +0,4%Nas22.583 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend auf grünem Terrain

19.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 17,01 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,35 EUR 0,03 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Trump Media Technology legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 17,01 USD. Bei 17,25 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 984.033 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von 221,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Mit einem Kursverlust von 30,90 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

