Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Trump Media Technology

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 17,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 17,05 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 17,18 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 284.349 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 220,70 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 11,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust