Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 17,01 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 17,01 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,02 USD zu. Bei 16,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 475.713 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 221,55 Prozent. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 28,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

