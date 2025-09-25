DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.258 +0,7%Nas22.464 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend gefragt

26.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend gefragt

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 17,01 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 17,01 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,02 USD zu. Bei 16,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 475.713 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 221,55 Prozent. Am 27.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 28,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

