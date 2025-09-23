DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursentwicklung

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

24.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 17,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,72 EUR -0,08 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 17,07 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 583.356 Trump Media Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. 220,33 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

In eigener Sache

Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung