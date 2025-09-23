Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 17,07 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 17,07 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 583.356 Trump Media Technology-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. 220,33 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.
