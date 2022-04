TUI Aktie News: TUI am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel TUI 2,86 EUR

Um 13:12 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,88 EUR nach oben. Bei 2,90 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 941.990 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2021 bei 4,47 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 55,49 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 29,73 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,46 EUR an.

TUI ließ sich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 468,10 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 83,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2022-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 11.05.2022 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,298 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

