TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,93 EUR ab.

Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 5,93 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 5,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,95 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 972.883 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 35,21 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

TUI gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,65 Mrd. EUR – ein Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt schlussendlich zu

Erste Schätzungen: TUI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus