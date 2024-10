TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 6,45 EUR.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,8 Prozent auf 6,45 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 6,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,68 EUR. Zuletzt wechselten 2.460.067 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,39 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 47,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,46 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 14.08.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2025 erwartet.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

September 2024: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Nahost-Eskalation treibt Öl und Rüstungsaktien an - Airlines schwach

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone