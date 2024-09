TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,92 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 5,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 5,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.305 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 35,44 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 26,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,46 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 10.12.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

