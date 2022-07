TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag billiger

Aktien in diesem Artikel TUI 1,50 EUR

Die TUI-Aktie musste um 05.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 1,49 EUR abwärts. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,48 EUR ab. Bei 1,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.387.092 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.07.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 60,79 Prozent zulegen. Bei 1,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 0,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 11.05.2022. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 354,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.128,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte TUI am 11.08.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 0,088 EUR in den Büchern stehen haben wird.

