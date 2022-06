TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel TUI 2,22 EUR

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 2,23 EUR nach oben. Die TUI-Aktie legte bis auf 2,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 147.214 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 2,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,09 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,50 EUR an.

TUI veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.128,40 EUR gegenüber 248,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von TUI veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,289 EUR fest.

