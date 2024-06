TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 7,43 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 7,43 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,45 EUR an. Bei 7,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278.602 Stück gehandelt.

Bei 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 7,38 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 70,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,032 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,70 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR gegenüber -0,56 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie: Diese Sparte dürfte weiter kräftig wachsen

TUI und RATIONAL im Juni im MDAX erwartet - Douglas im SDAX - TUI-Aktie mit zusätzlichem Kurstreiber

TUI-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten