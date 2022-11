TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel TUI 1,60 EUR

Die TUI-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 1,61 EUR abwärts. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 1,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 841.106 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,17 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 10.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 847,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.433,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.12.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.12.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,081 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

