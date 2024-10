TUI Aktie News: TUI tritt am Vormittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 6,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die TUI-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 6,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,79 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.444 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,15 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,29 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TUI-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer