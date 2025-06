TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag im Aufwind

So entwickelt sich TUI

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,36 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,36 EUR zu. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,37 EUR an. Mit einem Wert von 7,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 71.495 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 20,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,05 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 31,32 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,170 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,43 EUR an.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie verliert dennoch: Höhere Nachfrage nach Sommerreisen

Nach Kursrutsch im Mai: So steht es um die TUI-Aktie

TUI-Aktie macht Anleger froh: Kurserfolge setzen sich nach Mai-Rückschlag fort