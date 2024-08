TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,40 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 5,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 700.662 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 19,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,154 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,50 EUR.

Am 15.05.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.12.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,62 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

