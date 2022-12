TUI Aktie News: TUI fällt am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,64 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 1,64 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 1,62 EUR. Bei 1,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.784.136 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 3,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,80 Prozent. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 10.08.2022. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.433,20 EUR – ein Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3.366,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.12.2023.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2022 -0,080 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

