TUI Aktie News: TUI gibt am Vormittag nach

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 7,62 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,62 EUR ab. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,58 EUR nach. Mit einem Wert von 7,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 155.487 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,88 EUR markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 16,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,061 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.12.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 1,78 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,23 EUR je TUI-Aktie.

