TUI Aktie News: TUI am Mittag leichter

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 6,86 EUR.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 6,86 EUR nach. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,74 EUR. Bei 6,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 720.805 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,81 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 57,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,46 EUR an.

Am 14.08.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,79 Mrd. EUR – ein Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

