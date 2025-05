TUI Aktie News: TUI reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 7,03 EUR zu. Die TUI-Aktie legte bis auf 7,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 3.397.513 Stück.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,18 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,068 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 9,26 EUR angegeben.

Am 11.02.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,17 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,19 EUR im Jahr 2025 aus.

