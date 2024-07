TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 6,66 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,66 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 6,64 EUR. Bei 6,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 40.230 Stück.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,39 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 34,44 Prozent sinken.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,398 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Am 15.05.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,56 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.08.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter