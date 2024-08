TUI Aktie News: TUI fällt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 5,58 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,58 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 5,48 EUR ein. Bei 5,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.237.117 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,029 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 30,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.12.2025 dürfte TUI die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je TUI-Aktie.

