TUI Aktie News: TUI wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 6,22 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 6,22 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,15 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.006.752 TUI-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 42,67 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 18,83 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,80 EUR.

Am 11.02.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte TUI die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,18 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag im freien Fall

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer ergreifen am Freitagmittag die Flucht

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach