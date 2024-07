TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 6,74 EUR.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 6,74 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,74 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.712 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei einem Wert von 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,18 Prozent.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,398 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR gegenüber -0,56 EUR im Vorjahresquartal verkündet. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,57 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter