TUI Aktie News: TUI am Vormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 6,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.319 TUI-Aktien.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 13,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 37,25 Prozent sinken.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,398 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,58 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TUI.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

XETRA-Handel MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab