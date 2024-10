TUI Aktie News: TUI tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,28 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,28 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 7,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,25 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.283.393 Aktien.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 66,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,46 EUR für die TUI-Aktie.

Am 14.08.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.12.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 10.12.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende freundlich

Freundlicher Handel: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus

XETRA-Handel: MDAX am Mittag mit Gewinnen