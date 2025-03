TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag mit Verlusten

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,87 EUR.

Das Papier von TUI befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 6,87 EUR ab. Bei 6,87 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 6,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.308 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,22 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,48 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,079 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,56 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 11.02.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,87 Mrd. EUR – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. TUI dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

