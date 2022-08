TUI Aktie News: TUI gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel TUI 1,73 EUR

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 1,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 1,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 211.519 Stück.

Am 09.10.2021 markierte das Papier bei 3,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 52,69 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,42 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,78 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,80 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 2.128,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 354,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 468,10 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,080 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

