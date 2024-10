TUI Aktie News: TUI am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 7,33 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,33 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.160.075 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,42 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,46 EUR für die TUI-Aktie.

Am 14.08.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,79 Mrd. EUR – ein Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 präsentieren. TUI dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

