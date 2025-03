TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 11:48 Uhr 4,9 Prozent. Bei 7,45 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.260.174 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 16,40 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,95 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,079 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 11.02.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 4,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TUI dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,19 EUR je Aktie aus.

