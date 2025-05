TUI Aktie News: TUI zieht am Montagnachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,86 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 6,86 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,01 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,78 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 2.356.126 Aktien.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 22,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,05 EUR). Mit einem Kursverlust von 26,38 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,43 EUR für die TUI-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,20 EUR je TUI-Aktie.

