TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Montagmittag

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 6,91 EUR zu.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 6,91 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 7,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,78 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.687.406 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 28,51 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,89 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,073 EUR je TUI-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,43 EUR.

TUI veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

