TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag im Minus

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 6,90 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 6,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,85 EUR. Bei 6,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.855 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,74 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,027 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,70 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,58 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,17 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TUI.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

