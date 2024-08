TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die TUI-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,77 EUR.

Im XETRA-Handel kam die TUI-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 5,77 EUR. Bei 5,81 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 5,77 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 5,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 36.991 Stück.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 32,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2025 erwartet.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,05 EUR je Aktie.

