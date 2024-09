TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,48 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,48 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,51 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 216.017 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,62 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,46 EUR an.

Am 14.08.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit 0,04 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.12.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.12.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu

Zuversicht in Frankfurt: MDAX mittags mit Zuschlägen