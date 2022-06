TUI Aktie News: TUI macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel TUI 1,84 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.06.2022 09:22:00 Uhr 3,3 Prozent auf 1,84 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,84 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 358.574 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2021 bei 4,10 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 55,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,67 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 9,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,50 EUR aus.

TUI veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.128,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 757,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 248,10 EUR eingefahren.

Am 11.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 0,289 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

