TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1,45 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,45 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,41 EUR. Bisher wurden heute 1.776.292 TUI-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 59,34 Prozent niedriger. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 24,03 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 2,17 EUR.

Am 10.08.2022 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,72 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.433,20 EUR – ein Plus von 847,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 468,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.12.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,081 EUR je TUI-Aktie.

TUI-Aktie legt zu: Kooperation von TUI und Cepsa bei nachhaltigem Flugbenzin

Hot Stocks heute: Keine neuen Risiken eingehen - TUI im Aktien-Check

TUI-Aktie verliert: TUI erwartet wachsendes Interessen an Langzeiturlauben und 'Workation'

