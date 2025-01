TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 8,00 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 8,00 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 937.115 Stück.

Bei einem Wert von 8,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 9,91 Prozent niedriger. Bei 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,068 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,73 EUR für die TUI-Aktie.

Am 11.12.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,43 Mrd. EUR gegenüber 8,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte TUI am 18.02.2025 vorlegen. Am 17.02.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

