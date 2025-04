TUI Aktie News: TUI am Nachmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Bei der TUI-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,28 EUR.

Die TUI-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,28 EUR an der Tafel. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,31 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,17 EUR. Bei 6,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 782.645 Stück gehandelt.

Bei 8,88 EUR markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 41,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,50 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,068 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,80 EUR an.

Am 11.02.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,87 Mrd. EUR – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

