TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 6,52 EUR.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 6,52 EUR nach. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.287.174 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 18,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,08 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,46 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.12.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,05 EUR je Aktie.

