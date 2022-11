TUI Aktie News: TUI am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel TUI 1,68 EUR

3,14% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1,65 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 1,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,65 EUR. Zuletzt wechselten 64.607 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,55 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 53,57 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 1,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 41,63 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 2,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 10.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 847,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 468,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.433,20 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte TUI am 14.12.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.12.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Verlust von -0,081 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie schwächelt: TUI-Chef Ebel sieht Rettungspaket für den Bund als erfolgreiches Geschäft

TUI-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

TUI-Aktie schwächer: Spätsommer ist bei TUI beliebt

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI