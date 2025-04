TUI Aktie News: TUI am Mittag im Aufwind

TUI im Blick

Die Aktie von TUI zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:47 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,70 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.201.828 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

