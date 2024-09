TUI Aktie News: TUI gibt am Mittwochnachmittag nach

TUI im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 6,68 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 6,68 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 6,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.023.969 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,46 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.08.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

