TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 6,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,1 Prozent auf 6,94 EUR. Bei 6,97 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.661.371 TUI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit Abgaben von 37,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

TUI-Aktie in Grün: TUI bestätigt Prognose - Start ins Winterprogramm vielversprechend