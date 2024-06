TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 6,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 6,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.672.682 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,53 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,37 EUR ab. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 53,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,029 EUR je TUI-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,17 Mrd. EUR eingefahren.

Die TUI-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je TUI-Aktie belaufen.

