TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag fester

27.06.24 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 6,66 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 6,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.159.023 TUI-Aktien umgesetzt. Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 34,42 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,029 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR. Am 15.05.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,58 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,56 EUR je Aktie erzielt worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TUI-Aktie Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich fester

