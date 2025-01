TUI Aktie News: Anleger greifen bei TUI am Mittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TUI konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 7,97 EUR. Bei 7,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 494.059 Stück.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,15 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 36,20 Prozent sinken.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,068 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,73 EUR angegeben.

Am 11.12.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,72 EUR gegenüber 1,78 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TUI.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

TUI-Aktie fällt: Verdi droht mit Warnstreiks bei TUIfly

Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX